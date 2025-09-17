Samsung Galaxy S22-serie, Galaxy Z Fold 7 en Z Flip 7 Ontvangen September-update

Samsung is eindelijk begonnen met de uitrol van de september-update. Het valt op dat de nieuwste beveiligingspatch niet als eerste uitrolt naar de vlaggenschip-serie van de fabrikant, maar naar de wat oudere Galaxy S22-serie.

Mensen met een Samsung Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra kunnen nu de beveiligingsupdate van september 2025 downloaden. Zoals gebruikelijk bestaat de update uit enkele tientallen patches voor kwetsbaarheden in Android en de One UI-schil. Na de installatie van de update ben jij weer wat beter beschermd tegen malafide activiteiten. De update met firmwareversie S90*BXXSIFYI3 is ongeveer 300MB groot.

De september-update staat ook klaar voor de Samsung Galaxy Z Fold 7 en Galaxy Z Flip 7. De update voor de Z Fold 7 heeft firmwareversie F966BXXU4AYI1 gekregen en is ongeveer 790MB groot. De update voor de Z Flip 7 heeft firmware F761BXXU4AYI1. De update voor de vouwbare smartphones installeert overigens niet alleen de beveiligingspatch van september, maar brengt ook Google Finance voor in de Now Bar op het vergrendelscherm met zich mee. Daarnaast kun je widgets toevoegen in de DeX-desktopstand en kun je de instellingen van de muis en het schermtoetsenbord naar eigen smaak wijzigen.

Updates rollen doorgaans in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [Galaxyclub]