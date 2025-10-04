Nieuwe Beelden En Details Van Oppo Find X9-serie Opgedoken

Oppo zal over twee weken de Find X9 en Find X9 Pro introduceren, maar we krijgen nu alvast nieuwe beelden te zien waarop de achterzijde van de smartphones goed zichtbaar zijn.

De officiële introductie van de Oppo Find X9-serie zal op 16 oktober plaatsvinden in China, maar de fabrikant heeft nu alvast een aantal beelden gedeeld waarop zowel de reguliere Find X9 als de X9 Pro te zien zijn. De smartphones lijken sprekend op de OnePlus 15 en beschikken over een vierkante camera-module in de linkerbovenhoek. Eerder deelde de fabrikant ook al beelden van de voorzijde.

Het gaat om krachtige smartphones met een zeer grote accu. Zo maken de Oppo Find X9 en Find X9 Pro gebruik van een MediaTek Dimensity 9500-chipset en beschikken de smartphones over een 7025 mAh (X9) en 7500 mAh (X9 Pro) accu. De accu heeft ondersteuning voor 80W bekabeld laden en 50W draadloos laden.

De reguliere Oppo Find X9 beschikt over een 6,59-inch AMOLED-scherm, terwijl de Pro-versie is uitgerust met een iets groter 6,78-inch scherm. De camera-setup van de Find X9 Pro bestaat volgens de geruchten uit een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 200MP telelens met 3x optische zoom. Voor de beeldbewerking werkt Oppo samen met Hasselblad.

Oppo zal de Find X9-serie eerst voor de Chinese markt introduceren. Wanneer de Europese introductie zal plaatsvinden is nog onduidelijk.

via [droidapp]