“Motorola Edge 70 Is Dunner Dan 6mm”

Volgens een bekende tech-lekker krijgt de aankomende Motorola Edge 70 een zeer dunne behuizing. De bron heeft verschillende beelden gedeeld waarop de smartphone van alle kanten te zien is.

De informatie over de Motorola Edge 70 is gedeeld door Evan Blass. Behalve de claim dat de Edge 70 dunner is dan 6mm, heeft hij verder geen details gedeeld over de smartphone. Uit de beelden kunnen we echter opmaken dat het design van de Edge 70 overeenkomt met de Motorola X70 Air, die alleen in China op de markt verschijnt. Motorola heeft onlangs zelf al een teaser gedeeld voor de X70 Air.

We zien dat steeds meer fabrikanten erg dunne high-end smartphones op de markt brengen. Zo introduceerde Samsung eerder dit jaar de Galaxy S25 Edge en bracht Apple in september de iPhone Air op de markt. De dunne smartphones zien er mooi uit, maar er blijft wel minder ruimte over voor de accu, wat ten koste gaat van de accuduur.

The sub-6mm Motorola Edge 70. pic.twitter.com/I3WorcyvTj — Evan Blass (@evleaks) October 3, 2025

