Uitrol Android 16 Voor Samsung Galaxy S23-serie Stopgezet

Onlangs stopte Samsung met de uitrol van de Android 16-update voor de Galaxy S22-serie. De fabrikant heeft dezelfde update nu ook stopgezet voor de Samsung Galaxy S23-serie.

De uitrol van de Android 16-update verloopt niet geheel vlekkeloos. Vorige week staakte Samsung de update namelijk voor de smartphones in de Galaxy S22-serie. Inmiddels is de update weer beschikbaar voor de Galaxy S22 en S22+, maar nog niet voor de S22 Ultra. Begin deze maand rolde Samsung de Android 16-update ook uit naar de Galaxy S23-serie, maar deze week heeft Samsung de update ook voor deze smartphones van zijn servers gehaald.

De Android 16-update is niet meer te downloaden op de Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra, maar nog wel op de Galaxy S23 FE. In thuisland Zuid-Korea is de update ook niet meer beschikbaar voor de Galaxy S24-serie, maar in Europa is de update nog wel te downloaden. Wat de exacte reden is weten we niet, maar waarschijnlijk werkt Samsung aan een verbeterde update na het vinden van een bug. We verwachten dat Samsung de Android 16-update snel weer beschikbaar maakt.

via [galaxyclub]