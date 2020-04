“Samsung Werkt Aan 12,4-inch en 11-inch Tablets”

Volgens de laatste geruchten werkt Samsung aan twee nieuwe high-end Android-tablets. Het zou gaan om een tablet met een 12,4-inch scherm en een tablet met een 11-inch scherm. Dit schrijft de website SamMobile.

Volgens de bron zijn de tablets met modelnummers SM-T97x en SM-T87x opvolgers van de Galaxy Tab S6-tablets. Er komen zowel WiFi-only modellen als modellen met 5G-ondersteuning op de markt. Wat voor beeldverhouding de tablets hebben is nog onbekend.

Ook over de interne specificaties is nog niks uitgelekt, maar we mogen de krachtigste hardware verwachten. Waarschijnlijk is de interne hardware te vergelijken met die van de Galaxy S20.

via [tweakers]