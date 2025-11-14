“Samsung Galaxy Z Flip 8 Wordt 10 Procent Dunner”

Dit jaar kreeg de Galaxy Z Fold 7 een flinke makeover, waarbij de vouwbare smartphone een stuk dunner en lichter is dan zijn voorganger. Volgens de laatste geruchten heeft Samsung voor de aankomende Galaxy Z Flip 8 vergelijkbare plannen.

Dit jaar bracht Samsung de Galaxy Z Flip 7 en Z Fold 7 op de markt. Qua vormgeving was de Galaxy Z Fold 7 een flinke vooruitgang, terwijl het uiterlijk van de Galaxy Z Flip 7 weinig verschilde van zijn voorganger. Volgens de laatste geruchten zal Samsung volgend jaar echter meer aandacht besteden aan de behuizing van de Z Flip 8. De Samsung Galaxy Z Flip 8 zal namelijk aanzienlijk dunner en lichter worden dan het huidige model.

Volgens de Koreaanse website The Bell vallen de verkopen van de Galaxy Z Flip 7 tegen. Daarom is een flinke make-over nodig om consumenten weer over te halen om de Galaxy Z Flip 8 te kopen. Samsung zou de smartphone minimaal 10 procent lichter en dunner maken dan de Z Flip 7. Hierdoor zal de Galaxy Z Flip 8 opengevouwen zo’n 5,85 millimeter dik worden en minder dan 170 gram wegen. Qua dikte en gewicht komt de smartphone dan veel overeen met de Galaxy S25 Edge.

Met de verbeteringen hoopt Samsung minimaal 10 procent meer exemplaren te verkopen dan van de Z Flip 7. Naast een compactere vormgeving moeten krachtigere specificaties en nieuwe software-functies natuurlijk ook bijdragen aan de hogere verkoopcijfers.

