“Samsung’s Trifold Krijgt Grotere Accu Dan Galaxy S25 Ultra, Introductie Op 5 December”

· 13 november 2025

Samsung Galaxy Z Trifold patent

Er is nieuwe informatie opgedoken over de aankomende TriFold smartphone van Samsung. Volgens de geruchten krijgt de smartphone met twee vouwen in het scherm een grotere accu dan de Galaxy S25 Ultra.

Samsung werkt aan een zogeheten TriFold smartphone, waarbij het scherm niet één maar twee vouwen in het scherm heeft. De afgelopen weken en maanden krijgen we steeds meer te weten over de smartphone, die mogelijk onder de naam Samsung Galaxy Z Trifold op de markt verschijnt. Zo zijn inmiddels patentbeelden, renders en video’s opgedoken. De laatste geruchten gaan over de accu van de smartphone.

Volgens @UniverseIce zal Samsung de smartphone op 5 december officieel introduceren en beschikt de smartphone over een 5600 mAh accu. Dat is niet alleen een hogere capaciteit dan die van alle voorgaande vouwbare smartphones van Samsung, maar ook meer dan de accu van de Galaxy S25 Ultra.

De bron schrijft verder dat de “Samsung Galaxy Z Trifold” een 6,5-inch cover-scherm heeft en dat het hoofdscherm opengevouwen 10-inch groot is. Opengevouwen is de behuizing maar liefst 4,2mm dun. Dichtgevouwen is de behuizing 14mm dik.

