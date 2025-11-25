Gerucht: Samsung Komt Volgend Jaar Met Zeer Snelle Mid-range Galaxy A77

Al jaren heeft Samsung geen nieuwe Galaxy A7x-smartphone op de markt gebracht, maar volgens de geruchten komt daar volgend jaar verandering in. De fabrikant zou namelijk werken aan de Galaxy A77, die een zeer snelle processor krijgt.

De laatste keer dat Samsung een smartphone uitbracht in de Galaxy A7x-serie was in 2022. Volgens tech-lekker Abhishek Yadab is de Zuid-Koreaanse fabrikant echter van plan om in 2026 weer een nieuwe smartphone uit te brengen in deze serie. Het gaat om de Galaxy A77 die zou beschikken over een Exynos 2400- of Exynos 2400e-chipset.

De Exynos 2400e vinden we in de Galaxy S24 FE en de Exynos 2400 vinden we in de Galaxy S25 FE. Beide chipsets zijn opvallend snel voor een mid-range smartphone. Samsung lijkt de Galaxy A77 te willen plaatsen tussen de Galaxy A5x-serie en de Galaxy S2x FE-toestellen, maar meer details over de Galaxy A77 ontbreken nog. Dankzij een test van Geekbench weten we alleen dat de smartphone beschikt over 8GB werkgeheugen en draait op Android 16. Daarnaast is het nog onduidelijk of de smartphone wereldwijd op de markt verschijnt.

via [androidplanet]