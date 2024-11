“Samsung Galaxy Z Flip FE Krijgt Exynos 2400-processor”

Samsung zou werken aan een Fan Edition van de Galaxy Z Flip-smartphone en volgens de geruchten krijgt deze Samsung Galaxy Z Flip FE een Exynos 2400-processor. Dat is opvallend, want je zou eerder verwachten dat een Fan Edition een minder krachtige processor krijgt.

De Exynos 2400 is een krachtige processor die te vinden is in de high-end Galaxy S24 en Galaxy S24+. Volgens de bron JukanLosreve zou Samsung van plan zijn om deze Exynos 2400-processor ook te gebruiken in de aankomende Galaxy Z Flip FE.

De huidige Galaxy Z Flip 6 is uitgerust met een Snapdragon 8 Gen 3-processor, en deze processor van Qualcomm is wel wat populairder dan Samsung’s eigen processor, maar de Exynos 2400 is een zeer aangename keuze en een processor die zich kan meten met de beste.

Dezelfde bron schrijft dat de Galaxy Z Flip 7 waarschijnlijk een Exynos 2500-processor krijgt. Als dit gerucht juist is zou het betekenen dat Samsung voor het eerst een Galaxy Z Flip-smartphone op de markt brengt die niet beschikt over een Snapdragon-processor. Of Samsung deze chipset ook zal gebruiken voor de Galaxy S25-serie is nog niet helemaal duidelijk. Onlangs schreven wij dat de reguliere Galaxy S25 en de S25+ een Exynos-chipset krijgen en de S25 Ultra beschikt over een Snapdragon-chipset, maar een andere bron beweerde dat alle drie de modellen een Snapdragon-chipset krijgen.

De officiële introductie van de Samsung Galaxy S25-serie zal begin 2025 plaatsvinden, dus we kunnen het over een paar maanden met zekerheid zeggen.

via [AW]