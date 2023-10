“Introductie Samsung Galaxy S24-serie Eind Januari”

Samsung is van plan om de Galaxy S24-serie eind januari te lanceren, aldus de laatste geruchten. Dit zou betekenen dat de nieuwe vlaggenschip-smartphone eerder op de markt verschijnt dan de Galaxy S23 en S22, die beide vanaf februari verkrijgbaar waren.

De introductie van de Samsung Galaxy S24-serie zal al halverwege januari plaatsvinden, waarna de smartphones aan het einde van de maand in de winkels liggen. Dit schrijft de doorgaans goedgeïnformeerde website Sammobile. Dit komt overeen met eerdere geruchten, die spraken over een introductie op 17 januari en een lancering op 31 januari.

De Galaxy S21-serie is de laatste Galaxy S-smartphone die in januari op de markt verscheen. De daarop volgende jaren verschenen de S22 en S23 in februari op de markt. Het is niet duidelijk wat precies de reden is om de Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra weer wat eerder uit te brengen. In januari zal in Nederland ook de Galaxy S23 FE op de markt verschijnen. Er is dus genoeg keuze voor mensen die in januari een nieuwe Samsung-smartphone willen kopen.

via [tweakers]