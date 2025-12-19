Renders Van “Motorola Signature” Smartphone Uitgelekt

Motorola werkt volgens de geruchten aan een nieuwe smartphone, die in het geruchtencircuit de naam “Motorola Signature” meekrijgt. Gelekte renders tonen het uiterlijk van deze stijlvolle smartphone.

Het nieuws over de Motorola Signature is gedeeld door de doorgaans goedgeïnformeerde bron Evan Blass. De tech-lekker heeft foto’s gedeeld waarop de voor- en achterkant van de smartphone te zien is. De smartphone komt bekend voor, omdat dit toestel eerder in het nieuws verscheen onder de naam Motorola Edge 70 Ultra.

We zien de smartphone in de kleuren ‘Carbon’ en ‘Martini Olive’. De Motorola Signature heeft een scherm met gebogen randen en een achterzijde met een ruwe afwerking. Het scherm heeft een ronde uitsparing voor de selfie-camera en achterop vinden we een vierkante camera-module met daarin drie lenzen, inclusief een telelens.

Volgens de geruchten beschikt de smartphone over een 6,7-inch 1,5K OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Gen 5-processor, 16GB werkgeheugen en drie 50MP lenzen. De officiële introductie zal mogelijk al in de komende weken plaatsvinden.

