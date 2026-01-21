“Samsung Galaxy S26 Ultra Komt Uit In Deze 4 Kleuren”

Een bekende tech-lekker heeft informatie gedeeld over de kleuren van de Samsung Galaxy S26 Ultra. Volgens de bron verschijnt de vlaggenschip-smartphone op de markt in vier verschillende kleuren.

Eind februari zal Samsung de Galaxy S26-serie introduceren en nu de introductie steeds dichterbij komt duiken vrijwel elke week nieuwe geruchten op over de vlaggenschip-smartphones. Het nieuwste gerucht is afkomstig van de bekende tech-lekker Ice Universe. Volgens deze bron is de Galaxy S26 Ultra straks verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit, blauw en paars.

Deze lijst met kleuren is verrassend, want volgens eerdere berichten zou Samsung de smartphone ook in de kleur feloranje op de markt brengen. Volgens Ice Universe is dat echter niet het geval. Het is overigens wel mogelijk dat feloranje één van de exclusieve kleuren is die Samsung alleen verkoopt via zijn eigen website. Samsung brengt wel vaker exclusieve kleuren uit via zijn eigen webshop.

Naar verwachting beschikt de Samsung Galaxy S26 Ultra over een 6,9-inch OLED-scherm met een speciale privacylaag. Als je deze laag activeert kunnen mensen naast je het het scherm niet goed zien. Intern vinden we een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, een 5200 mAh accu met ondersteuning voor 60W snelladen en een 200MP hoofdlens met een grotere sensor.

The SIM card tray of the Samsung Galaxy S26 Ultra reveals four color options: black, white, blue, and purple. pic.twitter.com/IwrqFsNY4u — Ice Universe (@UniverseIce) January 18, 2026

via [androidplanet]