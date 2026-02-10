Renders Google Pixel 10a Tonen Smartphone In Alle Kleuren

Google zal de Pixel 10a volgende week officieel introduceren. Er zijn nu echter al een hoop renders opgedoken die de smartphone in alle kleuren laten zien. De Google Pixel 10a verschijnt op de markt in vier verschillende kleuren.

Er zijn de afgelopen weken en maanden tal van geruchten opgedoken over de aankomende Google Pixel 10a, die Google op 18 februari officieel zal introduceren. Een week voor de introductie heeft de bron Android Headlines de officiële renders van de smartphone online gezet. Op de beelden zien we de Pixel 10a in de kleuren Berry (roze-rood), Fog (wit), Lavender (paars) en Obisidan (zwart).

Het valt op dat er qua design nauwelijks een verschil is tussen de Pixel 10a en de Pixel 9a van vorig jaar. We zien opnieuw een scherm met wat dikkere randen dan die van duurdere smartphones. Achterop vinden we een kleine camera-module die niet uit de behuizing steekt, met daarin twee lenzen.

Volgens eerdere geruchten krijgt de Google Pixel 10a opnieuw een 6,3-inch AMOLED-scherm met een 120 Hz verversingssnelheid, een 5.100 mAh accu en een Tensor G4-chip. De camera-setup bestaat uit een 48MP hoofdlens, een 13MP ultragroothoeklens en een 13MP selfie-camera.

De geruchten melden verder dat de Pixel 10a vanaf 5 maart 2026 in de winkels ligt en dat de smartphone een adviesprijs meekrijgt van 549 euro (128GB) of 649 euro (256GB).

