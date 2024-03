Nieuwe Details Van Google Pixel 8a Uitgelekt

Er is nieuwe informatie opgedoken over de Google Pixel 8a, een goedkopere variant van de huidige Pixel 8. We zijn meer te weten gekomen over de kleuren, de prijs en de specificaties van de smartphone.

Naar verwachting zal Google binnen enkele maanden de Pixel 8a introduceren tijdens een nieuw I/O-evenement. Via de doorgaans goedgeïnformeerde bron WinFuture.de zijn we inmiddels al het een en ander te weten gekomen over de smartphone.

Volgens de bron verschijnt de Google Pixel 8a in twee uitvoeringen op de markt. Namelijk met 128GB opslagruimte of met 256GB opslagruimte. De huidige Pixel 7a is alleen met 128GB opslagruimte verkrijgbaar. De Pixel 8a (128GB) krijgt volgens WinFuture een adviesprijs mee van 569,90 euro. Voor de versie met 256GB betaal je 630 euro. De huidige Pixel 7a (128GB) kost 499 euro. Als de geruchten kloppen verhoogd Google dus de adviesprijs.

Verder schrijft de website dat de Google Pixel 8a in april of mei op de markt verschijnt in de kleuren zwart, wit, lichtblauw en mint. Intern vinden we een Tensor G3-chipset, 8GB werkgeheugen en ondersteuning voor 27W snelladen. Het OLED-scherm is 6,1-inch groot en de behuizing meet 152,1 bij 72,5 bij 8,9 millimeter.

