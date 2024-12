Alle Specificaties Van OnePlus 13R Gelekt

OnePlus zal de OnePlus 13R naar verwachting samen met de reguliere OnePlus 13 in januari introduceren. Voor veel verrassingen komen we echter niet te staan, want vrijwel alle details over de OnePlus 13R zijn nu uitgelekt.

De specificaties van de OnePlus 13R zijn gedeeld door tech-lekker OnLeaks, in samenwerking met de website 91Mobiles. Volgens de bron krijgt het R-model van de OnePlus 13 onder andere een Snapdragon 8 Gen 3-processor. Dit is de vlaggenschip-chipset van 2023. Het AMOLED-scherm is 6,78-inch groot en heeft een 120Hz verversingssnelheid en een resolutie van 2780 bij 1264 pixels.

Verder is de OnePlus 13R voorzien van 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 6000mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met twee 50MP lenzen en één 8MP lens. Ook heeft de smartphone een optische vingerafdrukscanner onder het scherm en ondersteuning voor wifi 7, Bluetooth 5.4 en 5G. De OnePlus 13R draait uit de doos op Android 15.

Op een render is te zien dat de OnePlus 13R geen gebogen scherm heeft. Ook de zijkanten van de behuizing zijn plat. Op deze platte zijkant is opnieuw de bekende alert-slider aanwezig.

Een exacte Europese releasedatum hebben we nog niet, maar we verwachten een lancering in januari, samen met de reguliere OnePlus 13.

via [androidplanet]