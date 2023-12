Specificaties En Wallpapers Van Nothing Phone 2a Gelekt

De introductie van de Nothing Phone 2a komt steeds dichterbij en in het geruchtencircuit duiken steeds meer details op over de nieuwe smartphone. Zo zijn nu zowel specificaties als wallpapers van de Nothing Phone 2a opgedoken.

De Nothing Phone 2a zal waarschijnlijk eind februari tijdens het Mobile World Congress worden aangekondigd, maar dankzij de bron smartprix zijn we al veel te weten gekomen over de voordeligere smartphone. Zo heeft de bron onder andere zeven officiële wallpapers gedeeld, die je kunt downloaden om op je eigen smartphone te gebruiken.

Ook claimt smartprix meer te weten over de specificaties van de Nothing Phone 2a. Volgens de bron beschikt de Nothing Phone 2a over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een resolutie van 2412 x 1084 pixels, een MediaTek Dimensity 7200-processor, een 50MP hoofdlens en een 32MP groothoeklens. Op eerder gelekte foto’s zien we dat de achterzijde van de Nothing Phone 2a een ander ontwerp krijgt, waarbij de camera-module naar het midden is verplaatst. De smartphone moet op de markt verschijnen in de kleuren zwart en wit.

via [droidapp]