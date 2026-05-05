Xiaomi Introduceert Voordelige REDMI A7 Pro

Xiaomi heeft een nieuwe voordelige smartphone met grote accu aangekondigd voor Nederland en België. De Xiaomi Redmi A7 Pro krijgt een adviesprijs mee van slechts 129 euro.

De Xiaomi Redmi A7 Pro is de nieuwste budget-smartphone van de Chinese fabrikant Xiaomi. De smartphone beschikt over een 6,9-inch LCD-scherm met een piekhelderheid van 800 nits en een verversingssnelheid van 120Hz, een UNISOC T7250-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 8MP selfie-camera en een 13MP rear-camera. De accu heeft een capaciteit van 6000mAh, wat goed genoeg is voor een accuduur tot twee dagen. Het scherm heeft een druppelnotch voor de selfie-camera en een dikke rand aan de onderzijde.

De behuizing is 8,15mm dik en de smartphone is beschikbaar in de kleuren Black, Mist Blue, Palm Green en Sunset Orange. De Xiaomi Redmi A7 Pro is nu officieel in Nederland verkrijgbaar voor een vanafprijs van 129 euro (4GB + 64GB), maar de smartphone gaat bij verschillende webwinkels al voor minder over de toonbank.