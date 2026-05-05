Tech-lekker Evleaks Stopt Er Mee!

Regelmatig duiken geruchten op over onaangekondigde smartphones. Deze berichten zijn vaak afkomstig van tech-lekker Evleaks. Evleaks, die we ook kennen als Evan Blass, heeft nu echter laten weten dat hij vanwege persoonlijke omstandigheden gaat stoppen.

Evleaks is een van de bekendste en betrouwbaarste tech-lekkers, die vaak renders en andere beelden deelt van onaangekondigde smartphones. Ook schreef hij voor grote websites als Engadget. Na meer dan 10 jaar delen van lekken besluit hij nu te stoppen. Dit doet hij vanwege de financiële situatie en zijn ziekte. In een statement op Twitter schrijft hij het volgende:

“Ik heb het gevoel dat het opheffen van dit account me zal helpen om een periode achter me te laten die soms spannend was, maar de laatste tijd vooral een onproductieve afleiding is gebleken. Als ik de balans opmaak van mijn leven op dit moment — hoe ik mijn tijd besteed en hoe dat bijdraagt aan mijn welzijn en algehele geluk — is het overduidelijk dat, als bijna 50-jarige, het lekken van telefoons en het posten van wallpapers volkomen zinloze bezigheden zijn.”

“Als ik een belangrijk recept niet kan betalen, of zelfs het vervoer niet om die medicijnen op te halen, waar ben ik dan in godsnaam mee bezig door uren te besteden aan het upscalen van duizenden wallpapers? Ik moet mijn prioriteiten verleggen, en het loslaten van de dwang om de reputatie die ik heb opgebouwd te onderhouden, is de eerste stap.”

Evan Blass blijft wel actief op Instagram, waar hij te vinden is onder de naam @EvanBlass.

