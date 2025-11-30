Samsung Galaxy A53 Ontvangt November-update

De afgelopen week heeft Samsung de november-update uitgerold naar een groot aantal toestellen van de fabrikant. Nadat de nieuwste beveiligingspatch eerder al uitrolde naar de Galaxy A55 en A54, staat de update nu ook klaar voor de Galaxy A53.

Gebruikers van de Samsung Galaxy A53 kunnen nu de beveiligingsupdate van november 2025 downloaden. De update bestaat uit enkele tientallen patches voor kwetsbaarheden in Android OS en Samsung’s eigen software-schil en applicaties. Na de installatie van de november-update is de beveiliging van de Galaxy A53 weer helemaal up-to-date.

Het kan een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Samsung Galaxy A53.

via [droidapp]