Ook Samsung Galaxy A54 en A25 Ontvangen One UI 8.5-update

Samsung is de afgelopen weken erg actief met de uitrol van One UI 8.5. Veel smartphones hebben de nieuwe versie van de Android-schil al ontvangen en nu staat de One UI 8.5-update ook klaar voor de Galaxy A54 en Galaxy A25.

Voor de Galaxy A54 staat nu een update met firmwareversie A546BXXUJFZE9 klaar om te downloaden. Het gaat om de One UI 8.5-update. Ook gebruikers van de Galaxy A25 kunnen de One UI 8.5-update met firmwareversie A256BXXUCEZE6 downloaden. De update voor de Galaxy A25 brengt niet alleen de verbeteringen van One UI 8.5 met zich mee, maar ook de beveiligingpatch van mei. De mei-update rolde eerder al uit naar de Galaxy A54.

One UI 8.5 installeert onder andere een vernieuwde Quick Panel, een beter batterijbeheer en een verbeterde weer-app met nieuwe widgets, nieuwe animaties en een pollenindex. Ook is het na de update mogelijk om opnames van slechts een deel van het scherm te maken.

Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op je smartphone.

via [galaxyclub]