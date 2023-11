“Gelekte Renders Tonen Samsung Galaxy A25 In Verschillende Kleuren”

Op het internet zijn een aantal renders opgedoken waarop de Galaxy A25 in verschillende kleuren te zien is. We zien zowel de voorkant als de achterkant van de toekomstige budget-smartphone.

Over twee maanden zal de introductie van de Samsung Galaxy S24-serie plaatsvinden, maar de Zuid-Koreaanse fabrikant werkt ook aan een aantal nieuwe budget-smartphones. Één van deze smartphones is de Galaxy A25, die nu te zien is op een aantal afbeeldingen die zijn gedeeld door de website Android Headlines.

Zoals gebruikelijk bij budget-smartphones heeft de Samsung Galaxy A25 een vrij dikke rand rondom het scherm. Ook heeft dit scherm een zogeheten druppelnotch voor de selfie-camera. Op de achterkant vinden we drie losse lenzen, waarvan één waarschijnlijk een 50MP hoofdlens is. Het scherm is volgens de geruchten 6,44-inch groot. Intern vinden we een Exynos 1280-processor met 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 25W opladen, aldus Android Headlines. De smartphone draait uit de doos op Android 14.

Het is nog onduidelijk wanneer de Samsung Galaxy A25 op de markt verschijnt.

via [androidplanet]