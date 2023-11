Google Test Nieuw Design Van Gmail-app

Google test momenteel een vernieuwde versie van de interface voor de Gmail-app op Android. De nieuwe interface opent niet langer een nieuw venster wanneer je wilt reageren op een e-mail. Inplaats daarvan kun je direct een bericht typen in de chatbalk onder de e-mail.

De huidige Gmail-app toont onder elke e-mail drie knoppen met de tekst ‘Beantwoorden‘, ‘Allen beantwoorden‘ en ‘Doorsturen‘. In de nieuwe versie zijn deze knoppen echter vervangen door een chatbalk. Hierin kun je rechtstreeks een e-mail typen zonder dat je eerst een nieuw venster hoeft te openen. Hierdoor blijft de e-mail waarop je wilt reageren gewoon zichtbaar.

In de chatbalk zien we een dropdownmenu waarin je kunt aangeven naar welke emailadressen je de e-mail wilt versturen. Aan de linkerkant van de chatbalk zien we nog een icoontje waarmee je bestanden kunt toevoegen aan je e-mail. Momenteel gaat het nog om een gelimiteerde test aan de serverkant, aldus Android Police. Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe interface naar iedereen zal worden uitgerold.

Afbeeldingen van Android Police

via [tweakers]