OnePlus 9 Ontvangt Beveiligingsupdate En Camera Verbeteringen

OnePlus heeft een nieuwe update uitgerold naar de OnePlus 9 en de 9 Pro. De update installeert de beveiligingspatch van mei 2021, maar brengt ook verbeteringen voor de camera met zich mee. Verder zijn er optimalisaties voor de netwerkprestaties doorgevoerd.

Via het forum van OnePlus heeft het bedrijf bekendgemaakt dat de beveiligingsupdate van mei klaarstaat voor de OnePlus 9 (Pro). OxygenOS versie 11.2.5.5 brengt naast een betere beveiliging ook een aantal andere verbeteringen met zich mee. Zo is de uitvoering van het HDR-effect in verschillende scènes verbeterd, waardoor het contrast tussen lichte en donkere kleuren natuurlijker overkomt. Ook is de witbalans beter afgestemd op de omgeving waarin de foto’s en video’s worden gemaakt. Daarnaast is het probleem met lag in het virtuele toetsenbord opgelost en zijn er andere verbeteringen en optimalisaties doorgevoerd.

De update is ongeveer 130 MB groot en is beschikbaar via Over The Air (OTA). Je ontvangt een melding zodra de update voor jouw toestel beschikbaar is.

via [AW]