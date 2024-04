“Foto’s Google Pixel 9 Pro-prototype Opgedoken”

De officiële introductie van de Google Pixel 9-serie laat waarschijnlijk nog lang op zich wachten, maar in het geruchtencircuit zijn al een hoop details over de nieuwe vlaggenschip-smartphone opgedoken. Zo krijgen we nu foto’s te zien van de Pixel 9 Pro, of een prototype van dit model.

De onderstaande foto’s zijn gedeeld door 9to5Google, die de beelden heeft ontvangen van Rozetked. De foto’s tonen hoe de Google Pixel 9 Pro er waarschijnlijk uit komt te zien. De smartphone, met codenaam (Caiman), beschikt over een 6,1-inch scherm, 16GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De camera-module heeft een pilvormig ontwerp met daarin drie lenzen, een flitser en vermoedelijk een thermometer.

Veel meer informatie over de Google Pixel 9 Pro hebben we nog niet en ook is het nog onduidelijk wat voor nieuwe software-functies de smartphone met zich meebrengt. Waarschijnlijk zal Google volgende maand tijdens Google I/O meer details geven over de nieuwste features van Android 15. Dit is de volgende versie van Android die samen met de Pixel 9-serie gelanceerd zal worden.

