HTC Werkt Aan Nieuwe VR-headset Met Codenaam ‘Proton’

HTC heeft laten weten dat de Taiwanese fabrikant werkt aan een nieuwe virtual reality-headset met de codenaam ‘Proton’. Met de Proton VR-headset hoopt HTC een groter publiek te bereiken.

De website Androidworld heeft wat beelden gekregen waarop de nieuwe VR-headset te zien is. De headset heeft een totaal ander ontwerp gekregen en moet lichter zijn dan de andere headsets van het bedrijf. Fabian Nappenbach, director product marketing voor HTC Duitsland zegt het volgende: “Met het design van de Proton willen we meer neigen richting een brilontwerp dan een klassieke headset.“

Op de afbeeldingen zien we twee ontwerpen van de ‘Proton’. Het is onduidelijk of het gaat om twee prototypes waar uiteindelijk één van op de markt verschijnt of dat consumenten straks de keuze krijgen uit beide modellen. De Proton is in ieder geval nog volop in ontwikkeling.

Hoe denken jullie over een VR-headset met een brilontwerp? Of gaat het jou enkel om de functies en niet om het uiterlijk?

via [AW]