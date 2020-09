De Beste Cryptocurrency Apps Voor Android

Cryptocurrency krijgt steeds meer waarde en zal in de toekomst alsmaar belangrijker worden. We zien dan ook dat steeds meer mensen zich bezighouden met cryptocurrency zoals Bitcoins, Doge coins en Ethereum én dat steeds meer plekken cryptocurrency als betaling voor goederen en diensten accepteren. In dit artikel hebben wij een aantal populaire Android cryptocurrency applicaties op een rijtje gezet.

Coin Stats

Als je je bezig wilt houden met cryptocurrency, dan is het natuurlijk belangrijk om te weten hoeveel deze cryptocurrency’s waard zijn. Met de app Coin Stats kun je de koers van bitcoin en duizenden andere cryptocurrency real-time volgen. Coin Stats is gratis te downloaden en geeft je de mogelijkheid om je volledige cryptocurrency-portfolio te synchroniseren. Om van alle diensten gebruik te kunnen maken heb je een abonnement nodig waarvoor je maandelijks of jaarlijks betaalt.

Blockchain

Blockchain is de meest populaire cryptocurrency wallet-app voor de mobiel. Met de Blockchain-app kun je cryptocurrency opslaan, uitwisselen, verzenden en ontvangen. De app maakt gebruik van twee-stap verificatie en wachtwoorden om je currency veilig te houden. Daarnaast is Blockchain simpel in gebruik en gratis te downloaden.

Investing.com Crypto News

Nu je een app hebt om de koersen te volgen en een wallet-app hebt om je cryptocurrency zaken mee uit te voeren is het ook belangrijk om op de hoogte te blijven van het nieuws over deze cryptocurrency. Daarvoor kun je de app Investing.com Crypto News gebruiken. In deze crypto nieuws-app kun je de laatste nieuwsberichten lezen over de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van Bitcoin, Ethereum en andere grote cryptocurrency’s. Ook kun je gebruik maken van een valuta-omzetter en real-time koersen volgen.

Voor mensen die zeer actief bezig zijn met Bitcoin en andere cryptocurrency raden wij aan om eens te kijken naar de Exodus-blockchain-telefoons van HTC, zoals bijvoorbeeld de Exodus 1S. HTC heeft namelijk smartphones op de markt gebracht die speciaal zijn geoptimaliseerd voor mensen die actief bezig zijn met cryptocurrency. Zo zijn de smartphones uitgerust met een cryptocurrencyfunctie waarmee je een volledige bitcoin node kunt draaien. Hierdoor is het mogelijk om bitcoin door te geven en transacties te valideren.