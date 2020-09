Huawei Zal Freebuds Pro Oordopjes Op 10 September Introduceren

Huawei heeft via een teaser bekendgemaakt dat het bedrijf op 10 september de nieuwste volledig draadloze oordopjes zal presenteren. De Huawei Freebuds Pro krijgen verbeterde noise-cancelling en een nieuw design, die te zien is op de onderstaande renders.

De Huawei FreeBuds Pro zijn premium oordopjes met noise-cancelling en een nieuw ontwerp. Zo zijn de uitstekende stokjes korter en is de oplaadcase kleiner. De verbeterde ruisonderdrukking maakt gebruik van drie microfoons om achtergrondgeluiden weg te filteren. De oordopjes hebben een Kirin A1-chipset en een 52,5 mAh accu. De accucapaciteit van de oplaadcase weten we nog niet. Op de onderstaande renders, die afkomstig zijn van Winfuture, zien we de FreeBuds Pro in de kleuren zwart, wit en zilver.

Volgens de geruchten verschijnen de FreeBuds Pro in Europa op de markt voor 149 euro. Huawei zal de oordopjes op 10 september aankondigen tijdens de Huawei Developer Conference.

via [AW]