“Eerste Details Samsung Galaxy S21 FE Gelekt”

De Samsung Galaxy S20 FE is een minder dure uitvoering van de Galaxy S20, die door de consument goed is ontvangen. Veel mensen kijken daarom nu al uit naar de “Galaxy S21 FE”, waarvan nu vermoedelijk de eerste details zijn uitgelekt.

De Galaxy S20 FE levert voor minder geld vergelijkbare prestaties als de reguliere Galaxy S20. Ook beschikt de smartphone over een Snapdragon 865-processor, terwijl de andere Galaxy S20-toestellen een Exynos 990-chipset gebruiken. Deze Exynos-chipset is iets minder krachtig en verbruikt meer energie. Het is daarom niet gek dat de Galaxy S20 FE erg in trek is. Volgens de website SamMobile werkt Samsung nu aan een opvolger, waarvan de eerste details zijn uitgelekt.

Volgens de bron heeft de Galaxy S21 FE het modelnummer SM-990B gekregen en zal de smartphone veel specificaties delen met de reguliere Galaxy S21, waaronder een Snapdragon 888 of Exynos 2100-chipset met 5G-ondersteuning. Consumenten hebben de keuze uit 128GB of 256GB opslagruimte en de smartphone komt in ieder geval op de markt in de kleuren grijs, paars, violet en wit. Details over het scherm ontbreken nog.

We verwachten dat Samsung de Galaxy S21 FE in het derde kwartaal van dit jaar zal introduceren en dat de smartphone een adviesprijs meekrijgt van rond de 699 euro.

via [AW]