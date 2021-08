Download Hier De Officiële OnePlus Nord 2 Wallpapers

OnePlus heeft speciaal voor de OnePlus Nord 2 weer een serie nieuwe wallpapers laten maken. Deze wallpapers kun je nu downloaden, zodat je ze ook op andere smartphones kunt gebruiken.

De OnePlus Nord 2 is sinds kort verkrijgbaar in Nederland. De nieuw budget-smartphone komt met een aantal fraaie wallpapers die door de Zweedse designer Hampus Olsson zijn gemaakt. Het gaat om drie dynamische (bewegende) wallpapers. Van elk van deze wallpapers heeft Olsson twee ‘statische’ wallpapers gemaakt. Deze zes afbeeldingen kun je downloaden op de website van Hampus Olsson.













De OnePlus Nord 2 is een nieuwe budget-smartphone die beschikt over een 6,43-inch AMOLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 1200-processor met 5G-ondersteuning, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een monolens. De smartphone is in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van 399 euro.

via [androidplanet]