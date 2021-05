Review JBL Live Pro+ TWS: Complete En Comfortabele Oordopjes

Regelmatig verschijnen nieuwe draadloze oordopjes in verschillende prijsklassen op de markt. Door het grote aanbod is het soms moeilijk om zelf de ideale oordopjes uit te kiezen. Daarom testen wij op Androidics regelmatig populaire draadloze oordopjes van bekende fabrikanten. Vandaag kijken wij naar de Live Pro+ TWS van de Amerikaanse fabrikant JBL.

Inhoud

De JBL Live Pro+ TWS komt in een witte doos met daarop een duidelijke uitleg over de functies van de draadloze oordopjes. In de doos vinden we twee oordopjes, een oplaadcase, vier setjes extra eartips, een oranje USB-C oplaadkabel en een stapeltje papierwerk met een gebruikershandleiding en informatie over de garantie.

Design

De Amerikaanse fabrikant JBL heeft voor zijn nieuwste draadloze headset gekozen voor een design waarbij het langwerpige uiteinde van het oordopje uit je oor steekt. Dit langwerpige design kennen we onder andere van de Apple Airpods en de Huawei Freebuds Pro. Het stammetje is aan de binnenkant afgerond en aan de buitenkant vlak. De vlakke buitenkant van het stammetje zorgt voor een groter oppervlak voor de touchbediening.

Toen ik de oordopjes voor het eerst gebruikte viel mij gelijk op hoe comfortabel de oortjes zitten. Het uitstekende stammetje van de Live Pro+ TWS komt niet tegen mijn wang aan, er zijn geen scherpe randen die na een tijdje gaan irriteren en ook tijdens het sporten blijven de oordopjes goed zitten. Als de standaard eartips te groot of te klein zijn dan kun je ze vervangen met een andere maat eartips.

Ook over de vormgeving van de oplaadcase zijn we positief te spreken. Je kunt het doosje namelijk vlak op tafel zetten met het klepje naar boven, iets dat bijvoorbeeld bij de Freebuds Pro niet mogelijk is, omdat de oplaadcase aan alle kanten is afgerond. Een veertje zorgt ervoor dat het klepje van de oplaadcase helemaal openklapt en open blijft totdat je het klepje weer dicht doet. Een magneetje houdt het klepje vervolgens dicht. Voorop de oplaadcase zien we drie led-lampjes die aangeven hoe vol de accu is. Achterop vinden we een USB-C aansluiting om de oplaadcase mee op te laden. Je kunt de JBL Live Pro+ TWS ook draadloos opladen.

Het verwijderen van de oordopjes uit de oplaadcase is ook voor mensen met dikkere vingers geen enkel probleem. Het stammetje van de oordopjes ligt namelijk helemaal bloot, waardoor je niet hoeft te friemelen om het oordopje vast te pakken.

De behuizing van de oordopjes heeft een IPX4-rating gekregen. Dit wil zeggen dat de oordopjes gedeeltelijk waterdicht zijn. Je kun de oordopjes niet onderdompelen in water of onder de douche dragen, maar je hoeft je geen zorgen te maken tijdens een regenbuitje of een flinke work-out waarbij je veel zweet.

Functies en audio

Wanneer je de JBL Live Pro+ voor het eerst gebruikt kun je dankzij Google Fast Pair-ondersteuning snel een verbinding maken met je smartphone. Zodra je de oplaadcase opent krijg je op je smartphone gelijk een melding te zien met daarbij een afbeelding van de oordopjes. Met één druk op de knop maak je een verbinding en kun je de bijbehorende JBL-app downloaden. Nadat de oordopjes voor het eerst verbinding hebben gemaakt zullen de oordopjes de volgende keer automatisch opnieuw met je smartphone verbinden.

De JBL Live Pro+ maakt gebruik van rubberen eartips die de oorkanaal afsluiten. Dankzij deze eartips blijven de oordopjes goed zitten, ook tijdens wandelingen en work-outs. Het stammetje van het oortje is voorzien van touch-bediening. De sensor voor deze bediening zit bovenin het stammetje en is erg gevoelig, waardoor het oortje de aanrakingen altijd registreert. Met het linker en rechter oordopje kun je verschillende functies bedienen en met de My JBL Headphones-app kun je deze bediening zelf aanpassen. Zo kun je bijvoorbeeld aangeven dat je het linker oortje wil gebruiken om de volume mee te bedienen en het rechter oortje wil gebruiken als afspeelregelaar (vorige/volgende/pauzeren).





De My JBL Headphones-app heeft ook een ‘audio equalizer’. Hiermee kun je zelf de lage, midden en hoge tonen naar eigen smaak aanpassen. Hou jij bijvoorbeeld van veel bass, dan kun je de lage tonen versterken in de equalizer. Luister jij veel naar podcasts, dan kun je de hogere tonen versterken zodat je de gesprekken beter kunt verstaan. De JBL Live Pro+ heeft van zichzelf al veel bass. Daarom heb ik tijdens het testen de vooraf ingestelde EQ ‘Vocal’ gekozen, zodat ik gesprekken in een film beter kan horen. Zelfs met de Vocal EQ ingeschakeld kun je overigens nog steeds genieten van een stevige bas. In dezelfde app kun je ook aangeven welke spraakassistent je wilt gebruiken. Je kunt kiezen tussen de Google Assistent en Alexa.





De JBL Live Pro+ valt met zijn prijskaartje van 179 euro in de hogere prijsklasse en dat zien we terug in de vele features van de oordopjes. Naast een comfortabele fit, een stevige bass, een IPX4-rating en een handige app is de JBL Live Pro+ ook uitgerust met adaptive noise cancelling. ANC zorgt ervoor dat omgevingsgeluiden worden weg gefilterd zodat je optimaal kunt genieten van muziek, films en podcasts. Ingebouwde microfoons vangen lage frequenties van buitenaf op en neutraliseren dit geluid voordat het geluid het oor bereikt. Hierdoor heb je minder last van de ruis van een auto, spelende kinderen of een tv die op de achtergrond aanstaat. Geluiden met een hoge volume blijf je horen.

Het is ook mogelijk om de ANC-technologie te gebruiken om omgevingsgeluiden juist te versterken. Zo kun je “Ambient Aware” inschakelen om geluiden door te laten wanneer je bijvoorbeeld deelneemt aan het verkeer en kun je “TalkThru” inschakelen om een gesprek te voeren zonder je oordopjes uit je oor te halen.

Een ander groot pluspunt is de accuduur van de oordopjes. Je kunt namelijk 6 uur achter elkaar naar muziek luisteren met ANC ingeschakeld en zelfs 7 uur met ANC uitgeschakeld. De oplaadcase levert nog eens 18 uur (met ANC) of 21 uur (zonder ANC) extra luisterplezier. Op één acculading kun je dus maximaal 28 uur naar muziek luisteren. In praktijk zal de accuduur wel wat variëren, afhankelijk van het volume.

Als de oordopjes leeg zijn kun je na 10 minuten laden weer 1 uur naar muziek luisteren. Het duurt ongeveer 2 uur om de oplaadcase weer volledig op te laden. Je kunt de oplaadcase opladen met een USB-C kabel, maar de JBL Live Pro+ heeft ook Qi-ondersteuning. Hierdoor is het mogelijk om de oplaadcase op te laden met een draadloze oplader.

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

De JBL Live Pro+ is met een prijskaartje van 179 euro vrij prijzig, maar hiervoor krijg je wel een zeer uitgebreide headset. Zo hebben gebruikers dankzij de EQ-functie veel controle over de audio en kun je met dezelfde app de touch-bediening wijzigen naar je eigen voorkeur. De oordopjes hebben een lange accuduur, een goed werkende touch-bediening, een krachtige bass en adaptive noise cancelling. Daarnaast is er ondersteuning voor draadloos opladen, Google Fast Pair en de spraakassistenten Alexa en Google Assistent. De oordopjes blijven goed zitten, sluiten goed af en zijn spatwaterdicht. Hierdoor is de JBL Live Pro+ in vrijwel elke situatie te gebruiken. De nieuwste oordopjes van JBL behoren tot de beste volledig draadloze oordopjes die wij op de redactie hebben getest.

Voordelen

– uitgebreide functies

– comfortabel

– lange accuduur

– ondersteuning voor draadloos opladen

– adaptive noise cancelling

Nadelen

– duurdere prijsklasse

De JBL Live Pro+ TWS is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit, roze en beige en heeft bij de lancering een adviesprijs meegekregen van 179 euro.