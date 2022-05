Voordelige OnePlus Nord Buds Officieel Aangekondigd

OnePlus heeft deze week niet alleen twee nieuwe mid-range smartphones aangekondigd voor de Europese markt, maar ook nieuwe draadloze oordopjes. De OnePlus Nord Buds kost 49 euro en gaat in combinatie met de oplaadcase 30 uur mee.

De nieuwste draadloze oordopjes van OnePlus hebben 12,4 mm audiodrivers met ondersteuning voor geluidseffecten van Dolby Atmos. In totaal zijn er vier microfoons aanwezig die moeten zorgen voor goede kwaliteit telefoongesprekken. Ook worden achtergrondgeluiden weggefilterd.

De OnePlus Nord Buds heeft een IP55-certificering gekregen en gaat 7 uur mee op één acculading. In combinatie met de oplaadcase kun je ongeveer 30 uur naar muziek luisteren. Dankzij de Bluetooth 5.2-ondersteuning worden de oordopjes meteen herkend als je ze wil koppelen met je smartphone. De OnePlus Nord Buds zijn nu verkrijgbaar in de kleur Black Slate via de officiële webwinkel van OnePlus en bij verschillende andere winkels.







via [AW]