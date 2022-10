Amazon Introduceert Nieuwe Echo Dot-speakers Met Interessante Upgrades

Amazon heeft drie varianten van de nieuwste Echo Dot-speaker aangekondigd. Er komt een reguliere Echo Dot, een variant met een klok en uitvoering voor kinderen. De nieuwe Echo Dot moet onder andere beter geluid leveren dan zijn voorganger.

Via een persbericht heeft Amazon laten weten dat de nieuwe Echo Dot gebruikmaakt van een nieuwe driver die beter geluid moet leveren. Ook is de bass twee keer zo goed terwijl het formaat van de Echo Dot hetzelfde blijft. Daarnaast heeft de speaker een ingebouwde temperatuursensor. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om aan de spraakassistent Alexa te vragen om je slimme ventilator aan te doen op een warme dag.

Een andere grote upgrade is de toevoeging van mesh-netwerken. Zo is de Echo Dot nu in staat om als mesh draadloos het bereik van je wifi netwerk uit te breiden. De overige specs blijven gelijk aan die van zijn voorganger, maar als extra keuze heeft Amazon nu een variant met digitale digitale klok uitgebracht, die naast de tijd ook nummers en bepaalde notificaties kan tonen.

via [AW]