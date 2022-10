Samsung Galaxy S22-serie Ontvangt Beveiligingsupdate Van Oktober 2022

Samsung is begonnen met de uitrol van de oktober-update voor de Galaxy S22. De Galaxy S22 is de allereerste smartphone die de beveiligingspatch van oktober 2022 ontvangt. Gebruikers laten weten dat de update ook al is aangekomen in Nederland en België.

Samsung heeft zelf geen aankondiging gedaan, maar gebruikers van de Galaxy S22-serie melden dat ze de beveiligingsupdate van oktober 2022 hebben ontvangen. De update komt binnen op de reguliere Samsung Galaxy S22, de Samsung Galaxy S22+ en de Samsung Galaxy S22 Ultra. Samsung is deze maand opnieuw sneller dan alle andere fabrikanten met de uitrol van de nieuwste beveiligingspatch.

Het is nog niet duidelijk welke kwetsbaarheden worden aangepakt in de oktober patch, omdat Google de patch nog niet officieel heeft aangekondigd. Google zal de patch volgende week uitrollen naar de Pixel-smartphones en dan krijgen we ook te weten welke fixes de patch met zich meebrengt.

via [droidapp]