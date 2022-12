Goedkope Smartwatches Steeds Populairder

Wereldwijd worden steeds meer goedkope smartwatches geleverd, zo blijkt uit cijfers van analistenbureau Counterpoint. Vooral door de stijgende populariteit van wearables in India doen goedkope smartwatches het steeds beter.

De Apple Watch is met een aandeel van 33 procent in het derde kwartaal van dit jaar nog altijd veruit de populairste smartwatch op de markt. Ook Samsung is met een aandeel van 14,5 procent verantwoordelijk voor een groot deel van de markt. Er is echter een groeiende vraag naar voordelige smartwatches, mede dankzij de markt in India. Hierdoor zijn de voor ons onbekende merken Noise en Fire-Boltt in de top 5 opgedoken. Op de vijfde plaats staat Amazfit. Dit merk kennen we in Europa wel en in onze reviews zijn we erg te spreken over de wearables van dit bedrijf.

Ondanks dat de leveringen van smartwatches wereldwijd met 30 procent is gegroeid, zagen we de verkoop in Europa en China juist dalen. Dit komt waarschijnlijk door het feit dat de meeste mensen in deze marken inmiddels al een smartwatch hebben en deze vaak meerdere jaren gebruiken voordat ze een nieuwe smartwatch kopen.

via [tweakers]