Samsung Galaxy S10 Lite, Note 10 Lite en Xcover 5 Ontvangen Android 13-update

Samsung rolt weer een aantal grote updates uit. Dit keer kunnen gebruikers van de Galaxy S10 Lite, de Note 10 Lite en de Xcover 5 de Android 13-update downloaden. Ook rolt Samsung een camera-update uit naar de Galaxy S10-serie.

Mensen met een Galaxy S10 Lite, Galaxy Xcover 5 of Galaxy Note 10 Lite kunnen vanaf nu de nieuwste versie van Android downloaden. De Android 13-update komt samen met de One UI 5-schil en brengt verschillende verbeteringen en nieuwe functies met zich mee, waaronder meer privacy-opties, vernieuwde widgets, de nieuwe Slimme suggesties widget, een vernieuwde instellingenscherm, een vergrendelscherm die je kunt personaliseren en meer kleuropties voor het Material You-design.

Heb je een smartphone uit de Samsung Galaxy S10-serie, dan kun je ook een nieuwe update verwachten. Dit gaat echter om een update die de stabiliteit van de camera moet verbeteren. Ook de stabiliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van de Galaxy S10 moet beter zijn na het installeren van de update. Samsung rolde deze update eerder al uit in andere regio’s, maar nu is de update ook te downloaden in Nederland.

via [droidapp]