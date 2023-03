Sonos Era 300 En Era 100 Speakers Verschijnen 28 Maart Op De Markt

Sonos heeft twee nieuwe speakers aangekondigd die beide vanaf 28 maart verkrijgbaar zijn. De Sonos Era 300 is een uitgebreide speaker met zes drivers die een adviesprijs meekrijgt van 499 euro. Voor de Sonos Era 100, wat een vernieuwde versie is van de Sonos One, betaal je 279 euro.

De Sonos Era 300 is een speaker die, ondanks zijn compacte formaat, moet zorgen voor ruimtelijke audio via Dolby Audio. Om dit mogelijk te maken heeft Sonos de Era 300 uitgerust met zes krachtige drivers (vier tweeters en twee woofers) die het geluid naar links, rechts, voren en boven sturen. Deze combinatie van drivers voorziet een thuisbioscoop van geluid met surroundsound. Met knoppen op de speaker kun je muziek starten, pauzeren, overslaan/opnieuw afspelen, het volume aanpassen, de slimme assistent muten en Sonos-producten koppelen. Ook kun je de speaker bedienen via de Sonos-app.

Om de Sonos Era 300 te kunnen koppelen heeft Sonos de speaker uitgerust met WiFi 6, Bluetooth 5.0, Apple AirPlay 2 en een usb-c-aansluiting (middels een adapter). Let wel op dat er geen ondersteuning is voor de Google Assistent. Om rekening te houden met het milieu bestaat de behuizing uit gerecycled plastic en verbruikt de speaker in slaapstand slechts 2 Watt.

Sonos heeft ook een instapmodel aangekondigd onder de naam Era 100. De Sonos Era 100 is een vernieuwde versie van de Sonos One en beschikt over twee tweeters en een grotere ‘midwoofer’ voor stereogeluid. Je kunt een tweede Sonos Era 100 speaker verbinden om te gebruiken als surroundsoundsysteem samen met een soundbar. Net als de Sonos Era 300 heeft de Era 100 een behuizing van gerecycled plastic, dezelfde connectiemogelijkheden en geen ondersteuning voor de Google Assistent.

De speakers liggen vanaf 28 maart in de winkel voor 449 euro en 279 euro.

via [hardware.info]