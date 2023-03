Fairphone Stopt Ondersteuning Voor 7 Jaar Oude Fairphone 2

De Nederlandse fabrikant Fairphone heeft bekendgemaakt dat het bedrijf zeven jaar na de lancering van de Fairphone 2 stopt met de ondersteuning van de smartphone. De smartphone ontvangt nu een update naar Android 10 en dit is de laatste Android-versie die gebruikers ontvangen.

De Fairphone 2 verscheen in 2015 op de markt en draaide bij de lancering op Android 5. Later ontving de smartphone een update naar Android 6, Android 7.1 en Android 9. Gebruikers hebben vervolgens een paar jaar moeten wachten, maar inmiddels staat ook de Android 10-update klaar om te downloaden. Dit is de 43ste en laatste software-update die de smartphone zal ontvangen.

In een statement zegt Agnes Crepet, Head of Software Longevity bij Fairphone, het volgende:

Toen we Fairphone 2 voor het eerst lanceerden, had ons softwareteam de ambitie om de telefoon drie tot vijf jaar te ondersteunen. We wisten niet dat we ons doel (en meer) zouden bereiken, gezien dit een primeur was in de markt. We zijn trots dat we voor de Fairphone 2 verder zijn gegaan dan onze oorspronkelijke ambities. Het einde van de levensduur van Fairphone 2 is bitterzoet, want in de ideale wereld zouden we onze toestellen voor onbepaalde tijd ondersteunen. Vanwege de industrie- en financiële beperkingen is dat simpelweg niet haalbaar. Toch zijn we blij dat we kunnen zeggen dat we Fairphone 2 een ongekende zeven jaar hebben ondersteund.