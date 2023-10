Ontgrendel Herfstavonturen Met De Engwe Engine M20: Een Robuuste En Krachtige Elektrische Fiets

Ben jij opzoek naar een nieuwe elektrische fiets, maar weet jij niet zo goed welke fiets je moet kopen? Lees dan verder, want in dit artikel bespreken wij de Engwe Engine M20. De Engwe Engine M20 is een elektrische fiets met een dual-batterij, een SHIMANO 7 versnelling en een dual-shock systeem.

Bouwkwaliteit

Elektrische fietsen zijn in verschillende vormen en prijsklassen verkrijgbaar. Zo is de Engwe Engine M20 een elektrische fiets die ook geschikt is voor de ruigere ritjes. De fiets heeft 4-inch dikke banden die zijn gemaakt van rubber, een gevlochten carbon nano-laag en een binnenband van butylrubber. De banden hebben een goede grip die voor zowel de reguliere weg geschikt is, maar ook voor ruigere ondergronden zoals grind, modder en steile hellingen met een hoek van 10 graden. De Engine M20 is gemaakt van een lichtgewicht aluminiumlegering. Hierdoor is de Engine M20 zo’n 40% lichter dan fietsen met hoog koolstofstaal en heb jij meer controle over de fiets.

Power

De Engwe Engine M20 is uitgerust met een krachtige motor met een piek power van 1000W en een maximumsnelheid van 28 m/h, of 45 km/h. Het dual-shock systeem zorgt ervoor dat je ondanks de kracht van de elektrische fiets alsnog comfortabel kunt rijden, zowel op de normale weg als in de ruigere natuur. De fiets heeft een bereik van maximaal 75 kilometer op een enkele accu, maar de Engwe Engine M20 komt met twee batterijen. Door beide batterijen op de fiets te monteren verdubbel je het bereik naar een totaal van maximaal 150 kilometer. De versnelling wordt verzorgd door een SHIMANO-derailleur met 7 versnellingen, die betrouwbaar en nauwkeurig schakelen mogelijk maakt.

Veiligheid

Drie krachtige LED-lampen zorgen ervoor dat je in het donker veilig de weg op kunt. Dankzij het felle achterlicht ben jij zelf goed zichtbaar en dankzij het grote bereik van de lampen aan de voorzijde zijn anderen ook goed zichtbaar. Op het stuur vinden we een LCD-scherm met ondersteuning voor realtime gegevens. Hierop kun je onder andere de snelheid, accucapaciteit en kilometerstand aflezen. Ook in de zon moet dit scherm goed leesbaar zijn.

De fiets zelf weegt 34,8 kilo en is geschikt voor het dragen van maximaal 120 kilo. 160 mm schijfremmen aan de voor- en achterkant zorgen ervoor dat je altijd op tijd kunt remmen, ook wanneer de Engwe Engine M20 veel gewicht draagt en wanneer je op een helling staat.

Kopen

De Engwe Engine M20 is hier verkrijgbaar in de kleuren groen, wit en zwart voor een prijs van 1249 euro. Dankzij de huidige flash sale in combinatie met de promocode GBbike50 krijg je tijdelijk 100 euro korting. Hierdoor betaal je momenteel 1149 voor de Engwe Engine M20 met een enkele batterij en 1399 euro voor de uitvoering met twee batterijen. Ben jij van plan om het komende seizoen lekker op pad te gaan, dan is de Engwe Engine M20 misschien het overwegen waard. Maak nu gebruik van de Flash Sale.