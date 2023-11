Fiets Dit Seizoen Het Hele Land Door Met Een Robuuste Engwe Ebike

Nederland is een fietsland! Met een totaal van meer dan 23 miljoen fietsen op een bevolking van nog geen 18 miljoen heeft elke Nederlander gemiddeld 1,3 fietsen. Fietsen zijn er in allerlei soorten, maten en prijscategorieën, waarbij de categorie ‘elektrische fiets’ steeds verder in populariteit stijgt. Daarom kijken wij vandaag naar de Ebikes van Engwe. Dit zijn zeer robuuste fietsen met een krachtige motor, wat deze fietsen geschikt maakt voor alle soorten terrein.

Het assortiment van Engwe Ebikes is erg ruim, waarbij de prijzen variëren van ongeveer 500 tot 1200 euro. Hierdoor is er voor elk budget een Engwe Ebike verkrijgbaar. Een van de populairdere modellen is de Engwe M20, die voor 1049 euro verkrijgbaar is.

Engwe M20: Ebike voor alle omgevingen

De Engwe M20 combineert bouwkwaliteit, power en veiligheid voor een eerlijke prijs. De fiets is uitgerust met 4-inch dikke banden en een 1000W motor, die ervoor zorgt dat de fiets op alle soorten terrein te gebruiken is. Ook een steile helling of een rotsachtige ondergrond is dankzij de betrouwbare remmen en het dual-shock systeem geen probleem voor de Engwe M20. De fiets heeft een topsnelheid van 45 km per uur en een maximum bereik van 75 kilometer. Dit bereik kun je uitbreiden als je kiest voor de Engwe M20 met dual-batterij.

De Engwe M20 maakt gebruik van een SHIMANO-derailleur met 7 versnellingen, voor betrouwbaar en nauwkeurig schakelen. Een duidelijk LCD-scherm op het stuur toont alle belangrijke informatie, zoals snelheid, afstand en accu percentage. De fiets weegt 34,8 kilo en is geschikt voor het dragen van maximaal 120 kilo.

Engwe T14 voor een kleiner budget

Heb je een kleiner budget, dan is de Engwe T14 een interessante optie. De Engwe T14 haal je al in huis voor slechts 529 euro. Deze 250W mini ebike heeft een maximumsnelheid van 32 km per uur, een bereik van ongeveer 35 kilometer en een maximum draaggewicht van 100kg. Prima geschikt om door je eigen buurt te rijden of boodschappen te halen.

Met een vouwbaar ontwerp en een gewicht van slechts 22 kilo is de Engwe T14 ook ideaal om mee te nemen in de auto. Ga jij bijvoorbeeld een weekje op vakantie in Frankrijk, dan gooi je de Engwe T14 gewoon in de kofferbak zodat je tijdens de vakantie op de fiets kunt genieten van de frisse buitenlucht. Een simpel schermpje op het stuur geeft informatie over de snelheid en pedaal assistentie en uiteraard komt de fiets met felle verlichting aan zowel de voor- als achterkant.

Koop Engwe Ebikes met korting tijdens de 11.11 promotie!

Vanaf 7 tot en met 13 november heeft GearBerry een zogeheten Double Eleven (11.11) promotie lopen. Tijdens deze promotie kun je profiteren van vele kortingen, inclusief kortingen op de Engwe Ebikes. De aanbiedingen variëren van Flash Sales met kortingen tot maar liefst 50%, gratis accessoires bij de aanschaf van een Ebike en het winnen van kortingen bij deelname aan de Wheel of Fortune trekking. Bij Wheel of Fortune heb je een 100% kans op het winnen van een aanbieding, die kan oplopen tot maar liefst $399.

Bij GearBerry kun je daarnaast profiteren van Europese warenhuizen, gratis verzendkosten, een 7 dagen niet goed geld terug garantie en een 30 dagen omruilgarantie. Tijdens de Double Eleven promotie is onder andere de stoere Engwe L20 in de aanbieding. Bekijk alle aanbiedingen op deze Flash Sale pagina.