Nieuwe Specificaties Van OnePlus 12 Uitgelekt

Op het internet zijn specificaties uitgelekt van de OnePlus 12, die later dit jaar officieel geïntroduceerd zal worden. Opvallend is dat de nieuwe vlaggenschip-smartphone onder andere razend snel draadloos kan laden.

De informatie over de OnePlus 12 is gedeeld op de Chinese website Weibo. Volgens de bron krijgt de OnePlus 12 onder andere ondersteuning voor 50W snelladen. Dit is erg snel, aangezien de meeste smartphones draadloos laden met een snelheid van zo’n 15W tot 20W. Volgens eerdere geruchten heeft de accu een capaciteit van 5400 mAh en kun je met een kabel met 100W snelladen. Om zo snel te kunnen laden zou je hiervoor echter wel een speciale lader moeten aanschaffen.

De bron spreek verder over de aanwezigheid van een krachtige Snapdragon 8 Gen 3-processor en ondersteuning voor USB 3.2. Hierdoor kun je via USB-C een gegevensoverdrachtsnelheid tot 5-10Gbps bereiken. Achterop de OnePlus 12 vinden we volgens een eerder bericht twee 50MP lenzen en een 64MP periscooplens. Ook zou de smartphone beschikken over een infraroodpoort, zodat je de OnePlus 12 kunt gebruiken als afstandsbediening voor bijvoorbeeld je televisie.

OnePlus zal de OnePlus 12 naar verwachting eind dit jaar introduceren voor de Chinese markt, waarna de OnePlus 12 begin volgend jaar ook op de Europese markt zal verschijnen.

via [droidapp]