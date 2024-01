JBL Brengt Slimme Oplaadcase Naar JBL Live TWS 3-serie

JBL heeft drie nieuwe draadloze oordopjes aangekondigd voor in de Live TWS 3-serie. Alle drie de oordopjes krijgen een slimme oplaadcase met een touchscreen, zoals we eerder al zagen bij de JBL Tour Pro 2.

Vorig jaar hebben wij een review gepubliceerd over de JBL Tour Pro 2, het eerste setje high-end oordopjes waarbij de oplaadcase is voorzien van een touchscreen waarmee je zaken als muziek, ANC en volume kunt bedienen. De Tour Pro 2 was een groot succes en daarom brengt JBL de Smart Charging Case naar meer oordopjes.

Het gaat om drie verschillende oordopjes voor in de Live 3-serie, waarbij de oplaadcase van alle drie de modellen is voorzien van een 1,45-inch scherm. De Live Flex 3, Live Beam 3 en de Live Buds 3 komen grotendeels met elkaar overeen, maar hebben allemaal een andere draagstijl. De oordopjes zijn vanaf juni verkrijgbaar in vier verschillende kleuren voor een adviesprijs van 199 euro.

Live Flex 3 Live Beam 3 Live Buds 3





“We proberen altijd grenzen te verleggen als we nieuwe producten introduceren. Geen detail is te klein en met de nieuwe Smart Charging Case en drie verschillende draagstijlen in de JBL Live TWS-serie hebben we deze producten naar een hoger niveau getild”, aldus Carsten Olesen, President Consumentenaudio bij HARMAN. “De smart case is slechts één van de vele veranderingen in de lijn en we kunnen niet wachten tot consumenten een meer gepersonaliseerde en pure audioervaring krijgen.”