“Echte Foto’s Van Samsung Galaxy S24 Ultra Uitgelekt”

De officiële introductie van de Samsung Galaxy S24-serie zal op 17 januari plaatsvinden, maar vlak voor de introductie zijn in het geruchtencircuit een aantal echte foto’s van de Galaxy S24 Ultra opgedoken. De foto’s tonen een smartphone met zeer scherpe hoeken en een plat scherm met dunne randen.

De foto’s zijn gedeeld door de bron @WorkaholicDavid en tonen een vertrouwd design. Achterop zien we opnieuw een aantal losse lenzen die uit de behuizing steken. In totaal heeft de Galaxy S24 Ultra vijf lenzen, waarvan de hoofdlens een 200MP resolutie heeft. Het zou gaan om de Samsung ISOCELL HP2SX-sensor. Volgens de geruchten is het mogelijk om 4K-video’s met 120fps op te nemen.

Het scherm heeft hele dunne randen met een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Volgens de geruchten gaat het om een 6.8-inch Dynamic AMOLED 2X-scherm met een QHD+ resolutie en een piekhelderheid van 2600 nits. Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 3-processor en een 5000mAh accu. De Galaxy S24 Ultra verschijnt op de markt in de kleuren Titanium/Grey, Black, Yellow en Violet.

Na de officiële introductie op 17 januari zullen wij alle details van de Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra met jullie delen.

via [gizmochina]