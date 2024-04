Sony Introduceert ULT Wear Koptelefoon en ULT Field Speakers

Sony heeft een aantal nieuwe audio producten aangekondigd. Maak kennis met de ULT Wear koptelefoon, de ULT Field 1 en 7 draagbare speakers en de ULT Tower voor de wildste feesten. De producten zijn per direct te bestellen.

De Sony ULT Wear is een nieuwe headset met stevige bass die gebruikmaakt van dezelfde chip als de 1000X-serie. De ULT Wear heeft een wat robuuster design en is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en groen. De headset is uitgerust met een ULT-knop, waarmee je diepe lage tonen nog meer uit kunt lichten om extra te kunnen genieten van de bass. Ook heeft de headset ondersteuning voor noise cancelling om omgevingsgeluiden weg te filteren en Auto pauze die de muziek automatisch pauzeert wanneer je de headset af doet. De ULT Wear is verkrijgbaar voor 200 euro.

De ULT Field 1 en Field 7 zijn twee draagbare bluetooth speakers die je dankzij de waterdichte behuizing (IP67) overal mee naar toe kunt nemen. Een dagje strand, een feestje naast het zwembad of camperen in het bos is dankzij deze waterdichte behuizing geen enkel probleem. De Field 1 is klein genoeg om altijd mee te nemen terwijl de grotere Field 7 krachtigere audio levert. De Field 1 heeft een accuduur van 12 uur, terwijl de Field 7 maar liefst 30 uur meegaat op één acculading. De Field 1 en 7 beschikken beide over een ULT-knop voor extra bass.

De ULT Field 1 is verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart, groen en oranje voor 140 euro. De Field 7 is alleen verkrijgbaar in het zwart voor 450 euro.

Als laatste heeft Sony de ULT Tower aangekondigd. De ULT Tower is niet draagbaar en beschikt niet over een accu. Het is dus de bedoeling dat je de ULT Tower ergens aan het stroom zet. De speaker levert 360 graden geluid en licht en beschikt over een karaoke-functie. De microfoon die je voor de karaoke-functie kunt gebruiken wordt meegeleverd.

Net als de andere ULT-producten beschikt de ULT Tower over een ULT-knop voor extra diepe en krachtige bass. Daarnaast vinden we op de speaker verschillende ingangen, zodat je de speaker kunt aansluiten op bijvoorbeeld je televisie of gitaar. Ook kun je via Party Connect andere speakers koppelen met de ULT Tower. De ULT Tower is later deze maand verkrijgbaar voor 1.200 euro.

via [AW]