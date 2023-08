Review WeLock Smart Lock Touch41 (Touch45): Open Jouw Voordeur Met Je Smartphone Of Vingerafdruk!

Ben je wel eens de deur uitgegaan zonder je huissleutel of ben je jouw huissleutel simpelweg onderweg kwijtgeraakt? Niks is vervelender dan jezelf buitensluiten omdat je de huissleutel niet bij de hand hebt. Gelukkig is dit probleem op te lossen met een slot van WeLock. In deze review kijken wij naar de Smart Lock Touch41 (Touch 45), die het mogelijk maakt om jouw voordeur (of elke andere deur) te openen met een vingerafdruk, RFID kaart of je smartphone.

Inhoud

Zoals gebruikelijk kijken wij eerst even naar de inhoud van het product. De WeLock Touch41 of Touch 45 komt in een langwerpige blauwe doos die eenvoudig te openen is. In de verpakking vinden we uiteraard het slot, maar ook een aantal accessoires. Zo levert de fabrikant het slot met een klein doosje tools dat je nodig hebt voor de installatie van het slot, 3 RFID kaartjes die je kunt gebruiken om het slot te ontgrendelen en een gebruikershandleiding.

Functies

Een slim slot van WeLock vervangt het standaard slot in jouw deur en maakt het vervolgens mogelijk om de deur op verschillende manieren te openen. De Touch41 Smart Lock geeft je drie manieren om het slot te ontgrendelen. Zo beschikt het slot onder andere over een vingerafdrukscanner. Deze vingerafdrukscanner kun je activeren door op de “Wake up key” te drukken, die vlak voor de vingerafdrukscanner zit. Vervolgens leg je simpelweg jouw vinger op de vingerafdrukscanner van het slot, waarna het slot ontgrendeld als het slot jouw vingerafdruk herkent. Je kunt zelf tot maar liefst 100 vingerafdrukken toevoegen zodat iedereen in jouw huishouden, maar ook vrienden en familie die je vertrouwt, de deur kunnen openen. Na het scannen van je vingerafdruk kun je de hendel van het slimme slot 360 graden ronddraaien om de deur te ontgrendelen.

Het lezen van de vingerafdruk duurt slechts een halve seconde en het ontgrendelen van het slot neemt niet meer dan 1 seconde in beslag. Wij hebben de Smart Lock inmiddels een aantal weken in gebruik en de vingerafdrukscanner heeft tijdens onze testperiode geen enkele keer een foute scan gemaakt. Het komt dus zelden voor dat je jouw vinger meerdere keren moet scannen voordat de Smart Lock jouw vinger herkent en je de deur kunt openen.

Zoals we net al schreven levert WeLock de Touch41 Smart Lock met drie RFID kaartjes. RFID kaartjes zijn elektronische sleutels, die je aan je smartphone case, sleutel bos of portemonnee kunt hangen. Om de deur te ontgrendelen hoef je alleen maar het RFID kaartje tegen de Touch41 aan te houden. Als de Touch41 de RFID-chip herkent zal het slot ontgrendelen en kun je de deur openen. Deuren openen met een kaartje is vooral populair in hotels, maar ook in sommige Aziatische landen, zoals Zuid-Korea, is het openen van een huis of appartement met een kaartje vrij normaal. Vooral wanneer je ‘s avonds laat thuiskomt is een RFID-kaart handiger dan een sleutel, omdat je niet in het donker het sleutelgat hoeft te vinden.

Als laatste geeft de WeLock Smart Lock Touch41 je de mogelijkheid om de deur te openen met een app op jouw smartphone. Met een enkele klik op jouw smartphone kun je het slot ontgrendelen of vergrendelen. Dit is handig als er iemand op bezoek komt terwijl jij op dat moment de deur niet kunt openen, omdat je bijvoorbeeld op het toilet zit of aan het koken bent. Met de smartphone-app kun jij het slot op afstand ontgrendelen, zodat de bezoeker zelf de deur kan openen. In dezelfde app kun je ook de geschiedenis terugkijken, zodat je precies kunt zien wie om welke tijd de deur heeft geopend. Het is daarnaast ook mogelijk om de Smart Lock te combineren met een WeLock WiFi Hub, zodat je het slot zelfs kunt bedienen als je bijvoorbeeld op je werk bent. Wij hebben deze WiFi Hub echter niet getest, dus hierover kunnen wij verder geen mening geven.

WeLock slot ontgrendelen WeLock menu WeLock geschiedenis

Weet je niet zo goed of een slot met vingerafdrukscanner voor jou is, dan kun je kiezen voor een WeLock Smart Lock met een keypad, waarbij je in plaats van een vingerafdruk een eigen ingestelde wachtwoord in moet voeren. Het openen van de deur neemt hierbij iets meer tijd in beslag, maar tegelijkertijd is het ook eenvoudiger om het wachtwoord even te delen met vrienden of familie die je vertrouwt.

Boven de vingerafdrukscanner op de Touch41 vinden we een klein OLED-schermpje. Hierop worden details zoals de accustatus, de instellingen en notificaties weergegeven. Dit schermpje is erg minimalistisch, maar wel duidelijk. Zo kun je bijvoorbeeld aflezen of jouw vingerafdruk succesvol is gescand en je de deur dus kunt openen.

Installatie

Voordat je de WeLock Smart Lock in huis haalt is het belangrijk om de dikte van jouw deur te meten. De Smart Lock is namelijk verkrijgbaar in twee uitvoeringen. De Touch41 is geschikt voor deuren met een dikte van 50mm tot 100mm (inclusief de beschermplaat van het slot), terwijl de Touch45 geschikt is voor deuren met een dikte van 30mm tot 70mm. De functionaliteit van de Touch41 en Touch45 verschilt verder niet van elkaar. Omdat wij de WeLock Smart Lock hebben getest op een wat dunnere deur, kijken we in deze review naar de Touch45, maar het installatieproces en de functionaliteit is gelijk aan die van de Touch41.

Je kunt het slot natuurlijk laten installeren door een monteur, maar het installatieproces is eenvoudig genoeg om zelf te doen. Ten eerste moet je drie AAA batterijen in de Touch41 plaatsen. Deze batterijen worden helaas niet meegeleverd. Het plaatsen van de batterijen was even een gedoe vanwege het kleine schroefje van de beschermkap die echt zeer nauwkeurig gepositioneerd moet worden, maar gelukkig hoef je de batterijen slechts één keer per jaar te vervangen. De Smart Lock geeft trouwens ruim van tevoren een melding als de batterijen bijna leeg zijn. Komt het toch voor dat de accu leeg is, dan kun je de deur ontgrendelen met behulp van een powerbank. Onder een klepje aan de voorkant van de Smart Lock zit namelijk een usb-poort die je kunt gebruiken in een noodgeval. Het is niet mogelijk om de batterijen op te laden met de powerbank.

Nadat je de batterijen hebt geïnstalleerd is het tijd om het oude slot uit je deur te halen. Dit is een kwestie van een aantal schroeven losmaken, waarna de metalen beschermplaat loskomt en je het slot uit de deur kunt trekken. Daarna schuif je de Smart Lock in de deur op de plek waar voorheen het oude slot zat.

schroef het oude slot los verwijder het oude slot schuif de cilinder in de deur

De Smart Lock heeft een verstelbare cilinder, zodat je het slot kunt monteren op zowel dunne als dikke deuren. Zorg er echter wel voor dat je een millimeter ruimte overlaat tussen de deur en het slot, zodat je het slot soepel kunt ronddraaien en het slot geen krassen achterlaat op de metalen beschermplaat van de deur. Druk de Smart Lock aan de buitenkant van de deur en de draaiknop aan de binnenkant van de deur dus niet helemaal tegen de deur aan voordat je de schroeven aandraait die de Smart Lock op zijn plaats houdt. In de onderstaande foto kun je zien dat we ongeveer een millimeter ruimte hebben overgehouden tussen de deur en de draaibare knop.

Je kunt achteraf vingerafdrukken of RFID kaartjes registreren, maar we raden aan om dit te doen voordat je de WeLock daadwerkelijk in de deur plaatst. Op deze manier weet je zeker dat de Smart Lock naar behoren werkt voordat je het oude slot uit de deur haalt. De bijbehorende gebruikershandleiding legt uit hoe je vingerafdrukken kunt registreren, maar als deze handleiding niet duidelijk genoeg is kun je op YouTube tal van video’s vinden die je stapsgewijs door dit installatieproces begeleiden. Je kunt tot 100 verschillende vingerafdrukken registreren.

Wanneer je voor het eerst een vingerafdruk toevoegt aan de WeLock Touch41, moet je een “Admin vingerafdruk” registreren. Deze vingerafdruk heb je nodig om meer vingerafdrukken toe te voegen of instellingen aan te passen. Om de Admin vingerafdruk toe te voegen, druk je de “Wake up key” voor vijf seconden in. Daarna verschijnt op het schermpje de tekst “Add: Admin FP”. Plaats nu je vinger een paar keer in verschillende posities op de vingerafdrukscanner, totdat je de tekst “New User FP Admin: 1” te zien krijgt. Nu is de WeLock Touch 41 klaar voor gebruik. Je kunt op dezelfde manier tot 100 vingerafdrukken toevoegen, maar voortaan moet je na het indrukken van de “Wake up key” eerst inloggen met de Admin vingerafdruk voordat je reguliere gebruikers kunt toevoegen. Je kunt overigens tot drie Admin vingerafdrukken registreren.

Het toevoegen van een RFID kaart werkt op dezelfde manier. Hou de Wake up key voor vijf seconden ingedrukt en log vervolgens in met een Admin vingerafdruk. Navigeer nu met de Wake up key door het menu en selecteer “Add Card”. Vervolgens hou je een van de drie RFID kaartjes boven de vingerafdrukscanner om de kaart toe te voegen. Herhaal deze stap als je alle drie de meegeleverde RFID kaartjes wilt registreren.

De WeLock Touch41 toevoegen aan de mobiele app is de laatste stap die je moet voltooien om de installatie helemaal af te ronden. Om dit te doen scan je de QR-code die je op de Touch41 kunt vinden. Deze QR-code linkt je door naar de Android- of iOS-app van WeLock. Open de app, geef de app de benodigde rechten, maak een account aan en volg de installatie instructies. Je kunt meerdere Smart Locks registreren in de app, waarna je het slot voortaan rechtstreeks vanaf jouw smartphone kunt ontgrendelen of vergrendelen. Ook maakt deze app het een stuk eenvoudiger om nieuwe gebruikers of RFID kaartjes toe te voegen en instellingen te wijzigen. Daarnaast kun je in de app de volledige geschiedenis terugkijken, zodat je precies weet wanneer een deur is geopend en wie er langs is geweest.

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

Op de redactie hebben wij het slimme slot van WeLock nu een aantal weken in gebruik en we zijn zeer te spreken over het product. We zien zeker de meerwaarde van een Smart Lock ten opzichte van een traditioneel slot. Zo is het prettig dat je meerdere gebruikers kunt toevoegen en je vervolgens geen zorgen meer hoeft te maken over sleutels. Ook kan een vriend of familielid (waarvan de vingerafdruk uiteraard wel geregistreerd moet zijn) in noodgevallen altijd even langskomen om bijvoorbeeld jouw huisdier eten te geven. Dit is vooral ideaal als je even op vakantie gaat. Het laten bijmaken van extra sleutels voor familieleden is dankzij een Smart Lock dus verleden tijd.

Tijdens onze testperiode heeft de vingerafdrukscanner van de WeLock Touch41 geen enkele keer een foute lezing gemaakt. De scanner is dus zeer betrouwbaar. Gebruik je toch liever iets fysieks om de deur te openen, dan zijn de RFID kaartjes een ideaal alternatief. De mobiele app is een leuke extra, maar deze app gebruik je voornamelijk voor het bekijken van de “Unlock History”, het toevoegen/verwijderen van gebruikers en het van afstand ontgrendelen van de deur. Wanneer je fysiek aanwezig bent, is het gebruik van de vingerafdrukscanner of een RFID kaartje veel praktischer.

Voordelen

– Eenvoudige installatie.

– Geen sleutel meer nodig, ook niet aan de binnenkant van de deur.

– Het slot is te bedienen met de app van je telefoon. Op meerdere toestellen te installeren, mits je dezelfde inloggegevens gebruikt.

– De drie RFID tags die dienen als elektronische sleutel werken uitstekend om de deur te openen.

De WeLock Touch41 is hier momenteel verkrijgbaar voor 189 euro, maar momenteel betaal je dankzij de couponcode: CNHD53 echter slechts 136 euro. De Touch45, voor deuren met een dikte van 30mm tot 70mm, is in combinatie met de couponcode: VD40 hier verkrijgbaar voor 159 euro.