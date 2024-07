CMF by Nothing Introduceert CMF Watch Pro 2

CMF, een dochteronderneming van Nothing, heeft een nieuwe smartwatch aangekondigd. De CMF Watch Pro 2 heeft een verwijderbare bezel, kost 69 euro en is verkrijgbaar in verschillende opvallende kleurtjes.

De CMF Watch Pro 2 beschikt over een 1,32-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 466×466 pixels en een piekhelderheid van 600cd/m². De aanwezige 305mAh accu is volgens de fabrikant bij normaal gebruik goed voor een accuduur van 11 dagen. Bij actief gebruik kun je rekenen op 9 dagen. De smartwatch heeft ook een accuspaarstand. In deze stand gaat de smartwatch maar liefst 45 dagen mee op een acculading. De slimme functies zijn in deze stand echter niet beschikbaar. Het opladen van een lege accu neemt 100 minuten in beslag.

De aluminium behuizing van de CMF Watch Pro 2 heeft een IP68-rating gekregen. Dit wil zeggen dat de smartwatch stof- en waterdicht is. Ook heeft de smartwatch ondersteuning voor GPS, Galileo en Bluetooth 5.3 en dankzij de ingebouwde speaker en microfoon is het mogelijk om met de smartwatch telefoongesprekken te voeren. Uiteraard beschikt de CMF Watch Pro 2 ook over verschillende sensoren die 24 uur per dag de hartslag, bloedzuurstofgehalte, slaap en activiteiten van de gebruiker kunnen meten. De smartwatch heeft ondersteuning voor 120 verschillende sportmodi.

De CMF Watch Pro 2 is verkrijgbaar in de kleuren donkergrijs, lichtgrijs en donkerblauw. Ook is de smartwatch verkrijgbaar met een oranje polsbandje. De CMF Watch kost slechts 69 euro.