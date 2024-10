Nadat streamingdiensten Netflix en Disney+ eerder al maatregelen namen tegen het delen van een account, wil Videoland dit nu ook doen. Videoland heeft aangegeven dat het bedrijf momenteel kijkt naar welke stappen het wil nemen.

Videoland laat weten dat ongeveer 30 procent van de abonnees zijn of haar account deelt. Daarom kijkt Videoland nu naar mogelijkheden die het delen van een account moet hinderen, zonder dat dit impact heeft op klanten die hun account niet delen. Welke maatregelen worden genomen en wanneer de maatregelen worden ingevoerd is nog onduidelijk.

Andere streamingdiensten, zoals Netflix en Disney+, kijken naar de IP-adressen waarop gebruikers inloggen in hun account. Als dit buiten het huishouden van de originele accounthouder is neemt de streamingdienst extra kosten in rekening. We verwachten dat Videoland een vergelijkbare maatregel in gedachten heeft.

