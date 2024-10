Trust Introduceert Vybz-verlichting Voor Gamers

Trust heeft een aantal nieuwe Vybz-producten aangekondigd, waarmee je jouw gaming-kamer kunt opvrolijken met verschillende LED-verlichtingen. Je kunt kiezen voor Hexagons, voor Lights Bars of voor een Rope Light.

RGB-verlichting is razend populair onder gamers. Met dergelijke verlichting kun je een eigen sfeer creëren waarbij jij je helemaal op je gemak voelt tijdens het gamen in jouw gaming-kamer. Zo vinden we RGB-verlichting in muizen en toetsenborden, maar ook in meubels of aan de muren rondom ons. De Vybz-verlichting van Trust behoort tot deze laatste groep.

Consumenten kunnen kiezen uit drie soorten verlichtingen. De Hexagon Starter Kit bestaat uit 9 Hexagons voor aan de muur, die je eenvoudig aan elkaar kunt monteren. Je kunt zelf patronen creëren en via de Trust WiFi-app, de draadloze afstandsbediening of de wandbedieningspaneel kun je de RGB-verlichting bedienen. Ook kun je de verlichting synchroniseren met je muziek. Wil je meer dan 9 Hexagons, dan kun je de Starter Kit eenvoudig uitbreiden met een 3-pack Extension Kit. De Vybz Hexagon 9-pack Starter Kit kost 129,99 euro en de Vybz Hexagon 3-pack Extension Kit kost 39,99 euro.

Passen Hexagons niet echt bij jouw stijl, dan kun je kiezen voor de Lights Bars 9-pack. Dit pakket bestaat uit 9 langwerpige LED-strips die je net als de Hexagons eenvoudig in elkaar kunt klikken. De Vybz Light Bars 9-pack kost 119,99 euro.

Als laatste heeft Trust de Vybz 5 meter Rope Light geïntroduceerd. Dit is een lange flexibele RGB-strip die de ultieme flexibiliteit biedt. Dankzij deze flexibiliteit kun je zelf een ontwerp creëren of de strip rondom meubels manoeuvreren. De Vybz 5 meter Rope Light kost 79,99 euro.