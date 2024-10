Smartphonemarkt Afgelopen Kwartaal Opnieuw Gegroeid

Voor het vierde kwartaal op rij is de smartphonemarkt gegroeid, zo blijkt uit cijfers van analistenbureau Canalys. In het derde kwartaal leverden fabrikanten ongeveer 5 procent meer smartphones dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Het is lang geleden dat de smartphonemarkt vier kwartalen op rij groeide. Volgens de bron is de groei onder andere te danken aan de verkoop van smartphones in opkomende markten en door ‘een beginnende vervangingscyclus’ in Europa. Veel mensen kochten namelijk een nieuwe smartphone tijdens de pandemie, waarvan een groot deel nu kiest voor een vervangende smartphone.

Samsung was in het derde kwartaal van 2024 opnieuw marktleider, maar verkocht wel aanzienlijk minder smartphones dan in het derde kwartaal van 2023. Daarnaast verkocht Apple bijna net zoveel smartphones als Samsung. Xiaomi staat met een marktaandeel van 14 procent op de derde plaats, gevolgd door Oppo (9 procent) en Vivo (9 procent).

via [tweakers]

Bron afbeelding [Canalys]