Huawei Introduceert Watch Fit 4 (Pro) en Watch 5

Huawei heeft deze week drie nieuwe smartwatches aangekondigd. We maken kennis met de Huawei Watch Fit 4, de Watch Fit 4 Pro en de premium Huawei Watch 5.

Er zijn drie nieuwe smartwatches toegevoegd aan assortiment van Huawei. De Huawei Watch 5 is een premium smartwatch met een rond AMOLED-scherm dat verkrijgbaar is met een 46mm en 42mm behuizing. De 46mm-versie beschikt over een 1,5-inch scherm en de 42mm-versie beschikt over een 1,38-inch scherm. De schermen hebben een resolutie van 466×466 pixels en een piekhelderheid van 3000 nits.

De waterdichte (5 ATM) behuizing is voorzien van premium materialen, zoals saffierglas, titanium en roestvrij staal. De smartwatch draait op HarmonyOS en beschikt over een grote accu – (867 mAh / 46mm) of (540 mAh / 42mm). Deze accu gaat zo’n 4 a 5 dagen mee op één acculading.

De Huawei Watch 5 heeft een ingebouwde luidspreker, GPS, SIM-slot en natuurlijk verschillende sensoren voor het meten van je gezondheid en activiteiten. De smartwatch verschijnt op de markt in de kleuren beige, wit, paars, zilver en zwart. De Watch 5 krijgt een vanafprijs mee van 449 euro.

Voor mensen met een wat kleiner budget is de Watch Fit 4 (Pro) waarschijnlijk wat interessanter. De reguliere Huawei Watch Fit 4 krijgt een adviesprijs mee van 169,99 euro en beschikt over een rechthoekig 1,82-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 480 × 408 pixels en een piekhelderheid van 2000 nits. De behuizing heeft een aluminium frame, is waterdicht (5 ATM) en beschikt aan de zijkant over een fysieke knop en draaibare kroon.

Intern vinden we een GPS-chip en sensoren voor het meten van je sporten en gezondheid, inclusief watersporten, de luchtdruk en je ademhaling tijdens het slapen. Verder kun je dankzij NFC contactloos betalen en heeft de smartwatch een accuduur van maximaal 10 dagen. De Watch Fit 4 is verkrijgbaar in de kleuren paars, grijs, wit en zwart.

De Pro-versie lijkt veel op de reguliere Huawei Watch Fit 4, maar de Fit 4 Pro beschikt over meer premium materialen, zoals titanium, saffierglas en aluminium. Ook heeft de Pro-versie een helderder 3000 nits scherm en meer functies, zoals een duikmodus, terreinkaarten en golfmodus. Daarnaast kun je dankzij het TruSense-systeem je hartslag, bloedzuurstofniveaus, ECG en risico op een hartritmestoornis beter in de gaten houden.

De Huawei Watch Fit 4 Pro kost 279,99 euro.