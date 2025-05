Gelekte Renders Tonen Motorola Moto G56 In Verschillende Kleuren

Nadat in het geruchtencircuit eerder al de specificaties van de Motorola Moto G56 opdoken, zijn nu ook enkele renders uitgelekt waarop de smartphone in verschillende kleuren te zien is. De Motorola Moto G56 verschijnt in vier kleuren op de markt.

De onderstaande beelden zijn gedeeld door de bron Nieuwe Mobiel. We zien de Motorola Moto G56 in de kleuren donkergrijs, blauw en groen, maar waarschijnlijk verschijnt de smartphone nog in een vierde lichtere kleur op de markt.

De voorkant van de Moto G56 lijkt veel op zijn voorganger, met opnieuw een ronde uitsparing voor de selfie-camera en een dikkere schermrand aan de onderzijde van het scherm. Achterop vinden we een grotere camera-module met een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. De selfie-camera krijgt een upgrade van een 16MP lens naar een 32MP lens. Het LCD-scherm is 6,72-inch groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. De behuizing krijgt een IP68/69-certificering, waardoor de Moto G56 stof- en waterdicht is.

Motorola brengt twee versies op de markt. De versie met 4GB werkgeheugen krijgt één Android-update en drie jaar beveiligingsupdates, terwijl de versie met 8GB werkgeheugen twee OS-updates en vier jaar beveiligingsupdates ontvangt. We verwachten dat de Motorola Moto G56 een adviesprijs meekrijgt van ongeveer 250 euro.

via [androidplanet]